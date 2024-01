'Boom casi Covid all'ospedale di Bentivoglio: serve indennità rischio infettivo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il numero dei casi covid non è più tale da richiedere la riapertura di reparti dedicati, che prevedevano un numero di personale adeguato e il riconoscimento delle indennità di rischio infettivo per la gestione dei pazienti positivi, ma vengono create le cosiddette “bolle” all’interno degli stessi reparti di degenza.

È quanto accaduto nel reparto di medicina interna di Bentivoglio, dove la presenza della bolla Covid è stata pressochè perenne con un numero variabile da 2 a 6 pazienti covid, che comporta la quotidiana sanificazione completa delle stanze covid e che impegna totalmente il personale a scapito dell’assistenza ai malati. Uguale situazione si vive nel reparto di geriatria, che ha anche pazienti stroke e 4 posti letto di degenza breve, afferenti al pronto soccorso, con tutti i disagi del caso.



'La promiscuità di pazienti covid e non, associato all'ingresso dei familiari favorisce, nonostante le scrupolose norme igieniche del personale, il propagarsi dei contagi e il personale è ormai demotivato e stanco. La carenza di personale è tale che in caso di maternità, di malattie oltre i 40 giorni e in caso di licenziamenti volontari non si hanno le relative sostituzioni. Così come non sono riconosciute indennità di rischio infettivo per la gestione dei pazienti positivi - afferma Mastacchi -. Occorre intervenire per scongiurare le dimissioni in massa del personale sanitario, stanco e demotivato dalla continua pressione, che porta a svuotare l'assistenza ospedaliera di contenuti e risorse e di intervenire con il riconoscimento delle indennità di rischio infettivo per la gestione dei pazienti positivi, compresi gli arretrati, per coloro che operano nelle bolle covid'.