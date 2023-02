Bufera Aipo, le Regioni scaricano il direttore: 'Si dimetta'

'A seguito delle notizie di stampa relative alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Parma e dalla Procura della Repubblica di Parma, questo pomeriggio si è riunito urgentemente il Comitato di Indirizzo di AIPo - formato dagli Assessori delle quattro Regioni costitutive (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto)'. Lo si legge in una nota della Regione Emilia Romagna dopo la notizia delle indagini della Guardia di Finanza nell'inchiesta della Procura di Parma per corruzione e peculato che vede coinvolte 5 persone , tra cui il numero uno delll'Agenzia interregionale per il fiume Po.'All'unanimità gli assessori hanno condiviso la decisione di chiedere le dimissioni del Direttore Meuccio Bersellida cui si attende riscontro nelle prossime ore. Il Comitato di indirizzo di Aipo, a tutela dell’Agenzia e delle istituzioni che rappresenta, si riserva di assumere ogni altra decisione in relazione all’evolversi dell’indagine' - continua la nota.'L’indagine della Guardia di Finanza su Aipo è l’ennesima ombra che avvolge l’Agenzia e che adesso rischia di provocare danni molto gravi. Per questo crediamo sia assolutamente doveroso che chi oggi è accusato di reati gravi come quello di corruzione sia sospeso immediatamente da ogni incarico, anche per permettere agli inquirenti di svolgere le proprie indagini nel miglior modo possibile'. È quanto dichiara invece Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. 'Fermo restando la presunzione di innocenza per tutti però ci sembra scontato che la Regione, qualora l’inchiesta si dovesse concludere con dei rinvii a giudizio, si debba costituire parte civile in un eventuale processo'.Meuccio Berselli era stato nominato Direttore dell’Agenzia meno di un anno fa in sostituzione dell'ingegnere Luigi Mille. Dal 2017 segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Berselli dal 2011 al 2017 era stato Direttore generale del Consorzio della Bonifica Parmense.