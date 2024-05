Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Gran spolvero delle dirigenze, pochi o zero gli associati, nessuna partecipazione di cittadine e cittadine modenesi, cioè della gente comune, quella che soffre i disagi. I candidati, spesso, vengono confinati nella disponibilità di cinque minuti ciascuno che al massimo permettono qualche improvvisato commento su quanto è stato comunicato - aggiunge la Modena -. Ho deciso che i prossimi venti giorni li dedicherò completamente a queste urla di dolore, a queste richieste di aiuto, incontrando la gente comune e presenziando agli inviti nei quali mi si richiede di esporre e discutere il mio Programma per la città alla platea di associati o nei quali è previsto il confronto con gli altri candidati. Il resto non mi interessa'.