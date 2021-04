'Campogalliano? E' come un'area golenale, deputata ad allagamento'

Il rischio alluvione e allagamenti per il Comune di Campogalliano è cosa nota per i cittadini che vi abitano e che negli ultimi anni hanno dovuto subito l'allagamento dei propri campi o delle proprie abitazioni anche in occasione di piene piccole o piccolissime, ma è meno noto il fatto che il comune sia anche rispetto al Piano di Gestione del rischio, classificato, come tale: a rischio, allagabile, per propria morfologia. A ricordarlo chiaramente è stata ieri, in Consiglio provinciale, l'assessore regionale alla Protezione Civile, Irene Priolo in risposta alla domanda posta dal Cosnsigliere del gruppo Uniamoci (centro-destra), Rubbiani: 'Campogalliano è come se fosse una area golenale di espansione, è una zona deputata ad allagamento, questo voi lo sapete. Ora stiamo lavorando per cercare di comprendere da questo punto di vista come intervenire anche con strumenti di pianificazione specifici, sul riconoscimento dell'ambito di fascia B, però Campogalliano ha una particolarità che la distingue da altri territori. Una caratteristica prevista dal Piano di gestione del rischio alluvioni e scritto nei documenti di riferimento'