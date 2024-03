Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo stesso Menani, come annunciato ieri da La Pressa , oggi è a Roma per la probabile investitura e - per ammazzare il tempo - ha pubblicato sul suo profilo Facebook un selfie col sosia a Striscia la Notizia di Vespa.Si vive invece con più tensione la doppia partita su Reggio e Modena. Le candidature di Tarquini e di Giacobazzi per Forza Italia e di Aragona e di Negrini per Fdi sono legate a doppio filo. E' evidente che Fdi non può strappare entrambi i comuni agli Azzurri e viceversa. Sullo sfondo anche una spaccatura con corse separate in entrambi i Comuni.