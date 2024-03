Candidati Modena, Reggio, Sassuolo: domani si decide. Menani va a Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tre città dove il centrodestra è fortemente diviso e il cui destino, essendo il tavolo lo stesso, è irrimediabilmente comune.A Modena in campo le candidature didi Fdi e, sostenuto da Lega e Forza Italia. A Sassuolo i nomi dell'uscenteper la Lega e diper Forza Italia e Fdi. A Reggio Emilia in campoper Forza Italia,per Fdi eper la Lega.Non è escluso, visto l'irrigidirsi delle singole posizioni, che il centrodestra possa uscire diviso in almeno due dei tre Comuni, con due candidature a sindaco, magari ricongiungibili al ballottaggio.



In particolare la Lega pare ferma sul sostegno a Francesco Menani ed è pronta a correre da sola qualora gli alleati non volessero cedere. Una posizione decisa a conferma della quale il Carroccio ha deciso domani di arrivare a Roma con Menani stesso per poterlo sottoporre direttamente al giudizio dei leader nazionali.



A Reggio Emilia invece tutto ruota sulla comprensibile decisione di Fdi di non candidare l'avvocato del sindaco di Bibbiano, Comune simbolo delle battaglie dei meloniani, ma anche di Lega e Forza Italia, contro il Pd sul tema affidi.

Modena, infine è la realtà, dove la corsa ha elementi di originalità a sè. Il leader regionale Michele Barcaiuolo ha puntato tutto sul presidente cittadino Luca Negrini, preferendolo ad altri profili (a partire da quello di Elisa Rossini), mentre Forza Italia ha da tempo messo in campo il nome del due volte candidato in Parlamento, Piergiulio Giacobazzi.



E' evidente che se Fdi dovesse forzare a Reggio Emilia non accettando il nome di Tarquini, allora anche Forza Italia a Modena sarebbe legittimata a puntare sul proprio candidato. Così come è evidente che se a Fdi dovesse andare il candidato sindaco a Reggio, allora Modena potrebbe puntare a una candidatura unitaria sul nome azzurro. Un quadro a dir poco caotico che - a tre mesi dal voto - certamente non rappresenta un buon viatico per quegli elettori che auspicano una alternanza a Reggio e Modena. Ricordiamo infatti che per mesi Fdi - traino della coalizione - ha inutilmente atteso il nome di un candidato civico (Paolo Cavicchioli) rivelatosi, come il nostro giornale aveva ampiamente ribadito, del tutto indisponibile. Mesi persi che hanno portato alla imbarazzante situazione di ritardo odierna.

In ogni caso probabilmente domani sera i tre rebus vedranno la soluzione definitiva.

Giuseppe Leonelli