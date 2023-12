Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, coordinatore regionale del partito della Meloni, Fdi ha scelto il candidato e lo presenterà a quanto pare il 13 gennaio. Si tratta dell'avvocato, da sempre vicino al mondo della destra, collega di studio dell'avvocatoe noto per aver difeso, sindaco Pd di Bibbiano coinvolto nel processo Angeli e Demoni (il famoso caso-Bibbiano sul quale la Meloni in prima persona tanto si spese anche contro il sindaco Carletti stesso). Tarquini è sostenuto in pieno da Fdi e anche Forza Italia e Lega hanno detto sì.Se a Reggio il candidato verrà presentato tra due settimane a Modena occorrerà invece aspettare un mese e mezzo, con Barcaiuolo che ha annunciato di svelare il 'suo' nome a San Valentino. Una scelta, come detto, che sta gestendo in piena solitudine.Intanto chi è già in campo da settimane e attende l'eventuale ok di Fdi sul suo nome, è il candidato di Forza Italiache proprio sabato 13 gennaio riceverà la visita a Modena del segretario di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ovviamente al suo fianco nella candidatura a sindaco di Modena.