Candidatura Negrini, Pd perde la gentilezza: 'Arroganza ed estremismo'

A intervenire in questi termini è stato ieri il segretario cittadino del Pd Federica Venturelli. Parole alle quali oggi replica Francesco Coppi, segretario regionale di Noi Moderati. Parole lontane dalla 'forza gentile' adottata da Mezzetti come slogan della sua campagna elettorale.



'Leggo con sorpresa le dichiarazioni rese alla stampa questa mattina dalla segretaria cittadina del Pd, che peraltro non ho mai avuto occasione di incontrare. I Moderati, non solo sono ben presenti nella coalizione di centro-destra, ma ne sono un elemento centrale e consolidato - afferma Coppi, presente sabato sul palco all'Hotel Raffaello alla presentazione del candidato sindaco. 'Lo stesso Luca Negrini nasce politicamente al centro, e chi lo conosce ne apprezza da sempre, oltre la grande determinazione e le rilevanti capacità organizzative, notevoli doti personali di responsabilità e di moderazione. Certamente non una persona estremista, mai e poi mai una persona arrogante'.







'Anche Noi Moderati, così come gli altri amici della coalizione, siamo orgogliosi di Modena, del suo carattere forte e generoso; anche noi guardiamo ai bisogni dei cittadini, soprattutto dei più deboli, e non è affatto vero che vogliamo buttare via tutto. Ma vediamo pure le tante cose che non vanno, ad iniziare da sicurezza e viabilità, e che potrebbero essere decisamente migliorate con un cambio di amministrazione. L’alternanza è un valore, come Centro-destra siamo convinti di poter imprimere il cambio di marcia necessario e di poter governare Modena con lungimiranza e competenza, per affrontare con successo le impegnative sfide del presente e degli anni a venire'.