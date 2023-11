Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo comunica l'ex ministro(Popolo e Libertà).'Tale pratica commerciale - continua Giovanardi - oltre a rappresentare un pericoloso e palese invito all'uso delle sostanze per i nostri concittadini, soprattutto quelli di più giovane età, appare in contrasto con la normativa vigente e con i più recenti approdi della Giurisprudenza'. Nella lettera Giovanardi ricorda infatti che 'la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza numero 30475 del 2019 ha inequivocabilmente stabilito che la commercializzazione al pubblico di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuto dalla coltivazione della predetta cannabis light non rientra nell'ambito di applicabilità della legge 242 del 2016 sulla canapa, sicchè la cessione e la vendita sono condotte che integrano sempre il reato di cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 73 del Testo Unico numero 309 del 1990'. A fronte di tale pronuncia Giovanardi chiede al Questore che 'siano avviate, con urgenza, le iniziative necessarie per interrompere la commercializzazione di tali prodotti all' interno del citato esercizio e in tutti quelli analoghi che sono stati aperti a Modena e Provincia'.