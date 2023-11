‘Caos rifiuti a Modena, un banchetto costante per uccelli e topi’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Sicuramente l’assessore Filippi passerà alla storia come il peggior assessore all’ambiente mai visto prima. Non che nelle restanti deleghe in suo possesso abbia ottenuto risultati migliori, ma sicuramente è impossibile fare peggio di così in tema di ambiente'. Commenta così il Presidente cittadino di Fratelli d’Italia Luca Negrini le immagini che giungono da viale Vittorio Veneto. 'Animali che banchettano a qualsiasi ora del giorno e della notte sono il simbolo di quanto sia evidente la sconfitta di questa gestione dei rifiuti. Sconfitta confermata anche dall’annuncio dei nuovi contenitori Smarty che altro non sono che bidoni di carta e plastica con apertura regolata da tessera, ovvero quello che Fratelli d’Italia ha proposto e richiesto fin dai primi giorni sia all’interno sia all’esterno del Consiglio comunale. Avevamo e abbiamo ragione noi: così è infattibile mantenere ordine e pulizia'.

'Un passo indietro significativo che HERA e Comune vendono come ulteriore passo in avanti agendo col classico modus operandi dei grandi annunci figli di una politica da fumo negli occhi, con buona pace delle percentuali sbandierate dalla Multiutility bolognese che raccontano una verità falsata, oscurando numeri molto più importanti come i costi e non raccontando mai che nulla cambia sul tema della salute collegato ad un inceneritore che continua a funzionare senza modifica alcuna' - chiude Negrini.