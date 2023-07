Caos rifiuti, ora i topi camminano tra i tavolini del centro di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nuova stazione nella via crucis legata alla emergenza rifiuti a Modena. 'Passano i mesi ma nulla cambia in termini di miglioramento del servizio e adesso i topi, oltre ad aumentare, girano indisturbati per la città a qualsiasi ora del giorno e della notte - commenta Ferdinando Pulitanó, presidente Provinciale di Fratelli d’Italia - E’ il caso, ad esempio, di via Farini da dove ci sono giunte fotografie di ratti, a ridosso dei tavolini dei locali, ben visibili ai passanti che attoniti hanno fotografo quella che di fatto è tutto meno che una buona pubblicità per Modena, sempre più sporca grazie a questa modalità di gestione figlia dell’unico approccio che la sinistra sa utilizzare, ovvero quello ideologico volto a proseguire senza battere ciglio nonostante le centinaia di segnalazioni quotidiane sui disservizi mai risolti.



Ci domandiamo per quanto tempo ancora la sinistra continuerà la mistificazione della realtà raccontando di risultati che di fatto non esistono', conclude Pulitanó.

Sul tema interviene anche Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia: 'Continua a fare acqua da tutte le parti questa modalità di racconta rifiuti che non è altro che il più grande e ben visibile fallimento targato PD - attacca Negrini - Siamo arrivati al punto che i cittadini attaccano i cartelli sui cassonetti guasti, segnalati da giorni tramite l’altro fallimento, ovvero l’app di Hera che di fatto è un’altra clamorosa presa in giro per i modenesi che, come se non bastasse, quotidianamente perdono tempo per segnalare il mal funzionamento della stessa. Sono mesi che sollecitiamo un intervento risolutivo volto a mettere in campo un reale cambio di rotta e quello a cui assistiamo è il continuamente la consegna della città alla sporcizia in ogni angolo. Quello che la sinistra locale chiama 'un cambiamento epocale' pare più essere un grande e dannoso disastro organizzativo per il quale i modenesi chiederanno conto a chi, ad oggi, continuando ad utilizzare questo atteggiamento, continua a voltar loro le spalle' - conclude Negrini.