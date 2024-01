Caos Seta a Modena, Udicon chiede un incontro urgente all'azienda

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

cittadini restano a piedi . La sede modenese di Udicon Emilia-Romagna ha scritto questa mattina all’azienda del trasporto pubblico per chiedere un incontro urgente. Alla base della richiesta c’è il confronto inesistente tra le parti e in generale con tutte le associazioni che tutelano i consumatori. 'Più volte, infatti, Udicon ha chiesto a Seta l’avvio di un dialogo per analizzare problematiche e trovare possibili soluzioni, ma sempre senza successo. Ancora più grave e preoccupante, il mancato coinvolgimento delle associazioni sulla Carta dei Servizi di Seta, contravvenendo a quanto previsto dalla legge. La lista dei disservizi è lunghissima e la situazione è ormai inaccettabile. Ultimo caso, clamoroso, sono le quasi 50 corse tagliate negli ultimi giorni in provincia per mancanza di autisti, molti dei quali assenti per malattie.

A piedi sono rimasti centinaia di studenti, i primi a sopportare in prima persona i limiti dell’organizzazione di Seta. Il problema, con corse saltate senza preavviso e cittadini a piedi, si ripete ormai costantemente, mese dopo mese. Le cronache dell’ultimo anno che riguardano Seta parlano di scioperi, autisti sul piede di guerra, scarsa sicurezza a bordo, dimissioni, difficoltà a reperire personale'.



'Alla base delle criticità, a parte il picco di malattie, ci sono condizioni lavorative discutibili, segnalate anche da tutti i sindacati, che riflettono la carenza di personale. Come verificato da Udicon, infatti, non sono rari i casi di autisti costretti a fare anche 14 ore di turno giornaliero per coprire turni altrui. Alla luce di un lavoro non più attrattivo e un servizio che fa acqua da tutte le parti, ci chiediamo quando il trasporto pubblico tornerà al centro dell’agenda politica, sia a livello regionale che nazionale – dichiara Vincenzo Paldino, presidente di Udicon Emilia-Romagna -. Mancano investimenti da parte del Governo e una visione lungimirante da parte dei dirigenti che evidentemente non hanno la capacità di sollecitare le istituzioni ad un cambio di passo. Come associazione dei consumatori riceviamo quasi quotidianamente segnalazioni e telefonate per corse saltate e un servizio che penalizza chi vuole spostarsi coi mezzi pubblici. Non è possibile che a rimetterci siano sempre e comunque i cittadini'.