'Caos viabilità Modena, bisogna aprire preferenziale di via Vignolese'

'Siamo davanti a scelte politiche figlie di una visione miope e non realistica di come i cittadini affrontano la propria quotidianità. La sinistra fintamente ‘green’, che parla di quanto sia necessario abbandonare l’utilizzo delle auto, è la stessa che crea situazioni di congestioni dove per ore iveicoli si fermano in colonna producendo emissioni e smog, con buona pace dei residenti che si trovano a vivere a ridosso di strade dove ogni giorno centinaia di auto, quando non si incolonnano, procedono comunque a singhiozzo.

Ne sanno qualcosa i residenti di via Marzabotto, di viale Moreali e di Via Cucchiari che, quotidianamente, subiscono un numero altissimo di passaggi di autovetture dettato anche dal transito dei veicoli che provengono da via Vignolese e che, per raggiungere la zona della stazione piccola, sono obbligati a svoltare, appunto, in via Marzabotto transitando su tutte e tre le vie sopra citate e aumentando il volume di traffico, allungando il percorso e creando incolonnamenti costanti che paralizzano la zona in più fasce orarie'.



'Anche su questo tema la sinistra ha preferito procedere in modo ideologico, individuando come

unico nemico da combattere l’auto, senza tenere conto di quanto impatta, in termini di scelta da parte del cittadino su quale mezzo di trasporto utilizzare, per esempio, la mancanza di un servizio pubblico adeguato, sicuro, funzionale e funzionante.



Occorre invece una visione realistica che vada a braccetto con un approccio concreto e pratico quando si affronta il tema della gestione del traffico per migliorare la quotidianità dei tanti modenesi che magari, anche pur non volendo, sono obbligati all’utilizzo dell’autovettura. Per questo motivo Fratelli d’Italia depositerà una mozione che chiede l’apertura del tratto di corsia preferenziale presente in via Vignolese anche alle autovetture unicamente per coloro che procedono in direzione stazione piccola. Questa modifica della viabilità, oltre ad avere basso impatto in termini economici, darebbe la possibilità a tutti coloro i quali devono procedere in direzione piazza Manzoni di imboccare via Cucchiari solo nell’ultimo tratto, così da evitare il transito in via Marzabotto e viale Moreali alleggerendo l’impatto della circolazione in quella zona e snellendo la viabilità quotidiana - chiude Negrini -. Questa è la prima di una serie di soluzioni e di proposte concrete che stiamo valutando per dare finalmente risposte ai tanti modenesi che denunciano un problema anche in termini di qualità della vita e che fino ad oggi sono stati inascoltati'.