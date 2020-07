Proseguono le attività di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, a conferma dell’impegno assunto dalle istituzioni riunite nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica a proseguire nell’azione volta a migliorare i livelli di sicurezza e di vivibilità delle aree urbane attraverso una costante azione tesa a contrastare i reati predatori e quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, cioè quei reati che maggiormente influiscono negativamente nella percezione della “sicurezza” da parte dei cittadini.L’attività di controllo viene svolta anche in attuazione al protocollo 'Patto per Modena sicura', che ha l'obiettivo di migliorare la collaborazione e l'attività di coordinamento tra tutte le istituzioni che si occupano del mantenimento della sicurezza e della legalità.In tale cotesto, da ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Modena, anche con l’intervento dei Reparti specialistici dell’Arma, quali il NAS di Parma e il 5° Reggimento Mobile “Emilia Romagna” di Bologna, sotto il coordinamento del Cap. Fiorentini Francesca Romana, stanno svolgendo un controllo straordinario in via Gramsci e nelle aree limitrofe, con l’attuazione di posti di blocco utili per l’identificazione di persone e mezzi che gravitano in quelle zone.Questa mattina, verso le ore 10,00 per chi è interessato, il Cap. Fiorentini potrà rilasciare una breve intervista sui controlli svolti, direttamente dal luogo e nel corso delle operazione e quindi da viale Gramsci