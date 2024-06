'Caro Mezzetti, il centrosinistra non vanta alcuna superiorità morale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il candidato di Forza Italia Bruno Rinaldi commenta l'intervento di ieri di Massimo Mezzetti sul tema del rapporto tra politica e infiltrazioni mafiose.



'Mi permetta signor Mezzetti, ma questa logica è perdente, è una logica non completamente al servizio del bene collettivo. Su certi temi non crei muri, non crei berriere. Sappia infine che il centrodestra è fatto di persone per bene e che non esiste alcuna licenza di superiorità morale, etica o giuridica. Spero vivamente che in futuro almeno su questi temi ci si possa rapportare alla pari, spero cioè sia il vostro reale obiettivo, altrimenti si rimane agli slogan e quei signori malfattori e farabutti brinderanno a champagne'.