Carpi, Annalisa Arletti pronta a candidarsi: il centrodestra teme più Taurasi di Righi

a tentare di diventare il primo cittadino di centrodestra della città dei Pio. Dopo aver vagliato alcune ipotesi di candidature civiche, Fratelli d'Italia sembra infatti aver deciso di puntare sul nome più conosciuto e più rappresentativo del partito in città. Nessuna particolare obiezione nemmeno dagli alleati con la Forza Italia die la Lega dipronti ad affiancare la Arletti.A questo punto per la 37enne bocconiana (Annalisa Arletti ha una laurea specialistica alla nota università di Milano in Marketing management) non resta che attendere il nome dello sfidante, consapevole che alle elezioni di giugno Carpi sarà contendibile più di Modena stessa, come del resto dimostrato anche dal ballottaggio raggiunto 5 anni fa da

A dispetto della narrazione che circola negli ambiente Pd, Fdi sembra temere più il nome di Giovanni Taurasi rispetto a quello di Riccardo Righi. La preparazione politica e l'esperienza del primo, supportato peraltro dalla capacità di unire mondi trasversali di Stefano Bonaccini, in campagna elettorale rappresenterebbe infatti un ostacolo maggiore per il centrodestra rispetto all'approccio dell'assessore uscente il quale, peraltro, deve scontare la eccessiva vicinanza al sindaco. Alberto Bellelli infatti negli ultimi anni ha dovuto far fronte anche a critiche interne da parte del centrosinistra. Non indifferente, infine, il ruolo rappresentato dalla corrente di Simone Morelli, uscito completamete pulito dalla vicenda giudiziaria che lo ha investito, e che può ancora contare su un importante bacino di voti, al momente decisamente più spostati su Giovanni Taurasi.

Giuseppe Leonelli