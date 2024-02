Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La decisione è stata ufficializzata lunedì 19 febbraio'. Con queste poche parole il M5S regionale prende atto dell'addio del volto del M5S a Carpi.Una frattura nata dalla decisione della ex candidata sindaco del M5S a Carpi di dire no a qualsiasi alleanza col Pd nella città dei Pio, una scelta che il nuovo corso del Movimento di Conte non gradisce . Non è escluso a questo punto che la stessa Medici decida di correre con una lista civica autonoma alle prossime amministrative.'Dopo dieci anni di presenza in opposizione in consiglio comunale sentiamo la responsabilità di svolgere un ruolo attivo per il bene della nostra città e lo faremo - aveva infatti annunciato nei giorni scorsi -. Stiamo decidendo assieme ai nostri attivisti con chi scendere nell’agorà “Sindaco 2024”, perché ben sappiamo che la differenza la fanno le persone con le loro idee e competenze al di là dei simboli che portano sulla giacca. Personalmente non vedo un Pd conscio del baratro su cui ha portato la nostra città'.