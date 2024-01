Carpi, primarie Pd: Taurasi ci crede e punta sul voto di opinione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Taurasi invece, partito come outsider, ha recuperato consensi e fiducia e ora se la gioca alla pari con l'assessore uscente. Alla finestra, in particolare, il presidente della Regione Stefano Bonaccini che pare - comunque - più vicino alle posizioni del dipendente della Regione Taurasi.Un percorso, quello di Taurasi, lontano dalla ricerca di un appoggio partitico, ma più incentrato sul voto di opinione e dei singoli cittadini, svincolati da strette logiche di corrente e di appartenenza.

'È partito il percorso che ci porta alle primarie - scrive lo stesso Taurasi dopo il primo incontro della sua campagna Carpi SiCura -. È spuntata la settima S, quella dei Sorrisi caldi e sinceri che voglio condividere. Mi hanno chiesto: “ma tu chi hai dietro?”. Io dietro non ho nessuno, perché voglio avere tutti voi al mio fianco per costruire assieme un progetto per Carpi. Per questa ragione non farò un comitato elettorale, perché faremo tutti insieme il comitato delle idee. Questa energia, voglia di partecipazione e condivisione vorrei che diventasse un progetto concreto, fatto da ognuno di noi. È quello che serve alla città'.

Intanto sabato dalle 15 alle 17 e lunedì sera dalle 21 alle 23 nel locale 'Nonno Pep' Taurasi raccoglierà anche le 200 firme per la candidatura alle primarie.