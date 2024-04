Carpi, ufficiale: Simone Morelli (Azione) corre accanto al Pd di Righi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Azione vuole rappresentare quel mondo operoso che ha fatto la fortuna di Carpi, vuole essere un collante sicuro tra quanto la città è stata e quanto potrà diventare. Racchiudiamo mondi diversi che, insieme, valorizzano la nostra azione. Perché la società oggi è ricca di diversità e sfaccettature; complessità che bisogna saper cogliere, senza pregiudizi e senza presunzione, ma con la certezza che solo il 'fare', anzi il 'saper fare' può aiutare Carpi a uscire da una situazione di stagnazione. Crediamo alla Sanità pubblica e sull'Ospedale assicuriamo il massimo impegno, senza fare sconti a niente e a nessuno; pensiamo che l'economia sia il volano di benessere e faremo di tutto per semplificare gli investimenti e collegarli a sgravi fiscali. Ambiente, e non ambientalismo, è un nostro punto importante, nel rispetto del patrimonio verde del nostro territorio e dei giovani innanzitutto - chiudono Zanca e Morelli -. La sicurezza ci vede impegnati in prima linea perché vogliamo rendere Carpi ancora più bella, attrattiva, una piccola città dove vivere è un privilegio. Questo solo per dire che, lieti di far parte della coalizione progressista, siamo altrettanto certi che, grazie a contributo di Azione, la prossima Amministrazione di Carpi saprà raggiungere obiettivi che stanno a cuore a tutte e tutti i Carpigiani. La nostra visione della città saprà fare la differenza. Un ringraziamento sentito va a Riccardo Righi per avere collaborato assieme a noi per raggiungere questo risultato'.