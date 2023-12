'Carri armati natalizi e ipocrisia per tutte le stagioni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Se poi dobbiamo commentare quello che vediamo succedere in Medio Oriente, dove dal 7 ottobre la popolazione palestinese vive in un vero e proprio inferno in terra, dove i morti civili sono già più di 20.000, la situazione è anche peggiore. Il governo italiano ha rinunciato a qualsiasi ruolo di mediazione e si è schierato a fianco del governo Netanyahu che il primo ministro Giorgia Meloni ha voluto abbracciare non solo idealmente durante il suo recente passaggio a Tel Aviv, un abbraccio che suona sinistramente come un’accettazione acritica dello sterminio di civili in atto'. Così in una nota il Coordinamento Regionale Indipendenza.



'Va detto che il centro destra e la destra hanno condiviso queste scelte insieme al Pd, anche il Movimento 5 stelle ha comunque condiviso per 5 mesi le scelte del governo Draghi sull’Ucraina, distinguendosi solo a parole dalla foga atlantista che avrebbe dovuto provocare una presa di distanza ben più netta, trattandosi di scelte che avrebbero condizionato a lungo la condizione dell’Italia e degli italiani'.







'Di fonte a tutto questo, di fronte all’annuncio dell’ennesimo annuncio del ministro Crosetto di un nuovo invio di armi ad un paese belligerante come l’Ucraina, di fronte alla mattanza di Gaza e alla nuova missione navale nel Mar Rosso che è una conseguenza diretta del clima di tensione che cresce ogni giorno nell’area mediorientale, la protesta contro il simbolo natalizio del sindaco Muzzarelli, risuona alquanto strana e velata da una cappa di ipocrisia politica. Auspichiamo un Natale 2024 senza simboli bellici in Piazza XX Settembre ma soprattutto con la soluzione dei gravi conflitti in atto, soluzione a cui l’Italia non sta dando e non potrà dare alcun contributo, se resta sulle posizioni del governo Meloni, schierato con gli ultras dell’atlantismo che agisce sempre contro l’interesse nazionale' - chiude il Coordinamento Regionale Indipendenza.