‘Case green’: la Lega frena. Scontro in Consiglio a Rubiera

'Attimi di imbarazzo al Consiglio comunale rubierese di ieri. La Lega ha presentato la mozione 'Contrasto alla direttiva dell'Unione Europea di obbligo di prestazione energetica E entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali', per impegnare il Comune ad attivarsi presso il Governo al fine di impedire la presentazione e l’approvazione della stessa'. A intervenire in una nota è il gruppo Lega con Catia Manzini, Stefano Prodi e Carlo Iotti.

'In sede di capigruppo era stato proposto dalla maggioranza, lo slittamento della mozione, per cercare di capire a loro avviso le intenzioni dell’attuale governo. Il Carroccio, ha deciso comunque la discussione dando luogo ad un alterco con la maggioranza. E’ stata perciò sospesa la seduta 15 minuti per poi raggiungere l’emendamento Pd con la mozione totalmente stravolta che incolpa il governo in quanto avrebbe sospeso il bonus 110% sull'efficientamento energetico' - continua la Lega.

'Il consigliere Rossi de l'Alternativa ha appoggiato la mozione riscritta dal Pd che è passata a maggioranza. Naturalmente i leghisti hanno votato contro'.