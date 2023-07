Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Premesso che faremo tutte le azioni necessarie in autotutela volte a salvaguardare l'azienda e le nostre comunità dall'avvenuta perdita del controllo pubblico di Aimag, riteniamo che la proposta dei Comuni delle Terre d'argine e del Sorbara sia l'ennesima presa in giro nei confronti dei nostri enti, dell'azienda e dei cittadini perché è chiaro, anche a loro, che un nuovo patto sottoscritto oggi non possa garantire il controllo pubblico della società il cui organo di governo sia stato nominato con il voto determinante dei soci privati'. Così in una nota i sindaci della Bassa si scagliano nuovamente contro l'asse Carpi-Bastiglia-Bomporto sul caso Aimag.'Condizione ineludibile in questo momento è che l'attuale Cda non compia nessuna azione di indirizzo strategico e di governance fuori dall'ordinaria amministrazione e che per ripristinare il controllo pubblico dell'azienda occorra azzerare la votazione di giovedì scorso, sottoscrivere un nuovo patto tra tutti i Comuni soci e procedere alla nomina di un nuovo Cda espressione di quel patto - continuano i primi cittadini di Medolla, Camposanto, San Possidonio, Cavezzo, San Felice, San Prospero e Mirandola insieme ai colleghi di Moglia, Poggiorusco, Borgocarbonara e San Giacomo delle Segnate -. Se ai Comuni delle Terre d'Argine e del Sorbara sta veramente a cuore la tutela di Aimag e vogliono garantirle gli affidamenti diretti in futuro, noi siamo disponibili a sottoscrivere questo nuovo patto ma solo se il percorso può garantire veramente il controllo pubblico della Società. Al contrario, come detto in premessa, andremo avanti nella nostra azione di difesa dell'azienda e del patrimonio delle nostre comunità in ogni sede opportuna'.