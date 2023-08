Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così il viceministro Bignami interviene sul caso di Fontanelice ( qui ).'Purtroppo la strada è interessata in più punti da una frana che risulta ancora instabile, anche se ieri parlando con alcuni degli amici del video i loro tecnici pensano si sia stabilizzata e questo sarebbe importante. Comprendiamo tutti che questo infatti è dirimente: se la frana è ferma, si può intervenire.Diversamente si rischia di dover rifare tutto daccapo. Anche per questo si sta studiando un progetto di viabilità alternativa e nel frattempo si sta utilizzando un altro percorso che presenta elevate pendenze e comporta tempi di percorrenza molto più lunghi con conseguenti disagi agli abitanti della zona (ci sono anche agriturismi ed allevamenti). Quindi non è un problema di risorse economiche - afferma Bignami -.I soldi ci sono come detto anche dal Generale Figliuolo perché il Governo ha già assicurato e stanziato le risorse. Sono in afflusso come garantito sia alle autorità locali sia ad alcuni abitanti della zona che erano presenti durante il sopralluogo. Dunque il tema non è avere i soldi, ma di complessità e fattibilità dell’opera. Comunque l’intervento è inserito tra i prioritari da eseguire e confidiamo sia realizzato prima del peggioramento della stagione'.