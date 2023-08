Caso Generale Vannacci, anche corazzieri discriminano?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Cantava Renato Rascel: se vedi un elmo che cammina solo, salutalo e sollevalo dal suolo, che sotto mamma mia potrai vedere, tuo figlio divenuto Corazziere'. Naturalmente il grande piccolo attore (alto un metro e 57) ironizzava sulla impossibilità dei piccoletti di far parte del Reggimento Corazzieri dell'Arma dei Carabinieri, la Guardia del Capo dello Stato e del Quirinale, che devono essere alti piu' di un metro e 90 cm, avere una costituzione corporea 'adeguatamente armoniosa' e grande resistenza e preparazione atletica. Mi è venuto in mente questa vecchia canzone alla luce delle polemiche che hanno investito il Generale Roberto Vannacci, accusato addirittura di omofobia e razzismo per aver espresso, magari in maniera grossolana (ma un Paracadutista difficilmente puo' essere anche filosofo e filologo) punti di vista che probabilmente sono condivisi dalla maggioranza degli italiani'. Così l'ex ministro Carlo Giovanardi.



'Prima allora che Repubblica faccia scoppiare un nuovo scandalo pongo io una domanda: come mai nel Colle più alto di Roma, abitato dal Presidente della Repubblica, nonché Capo delle Forze Armate, si tollerano una serie di odiose discriminazioni in contrasto con l'art. 3 della Costituzione secondo il quale 'tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali'. Sino ad ora infatti (latente sessismo?) non si è ancora vista una donna Corazziere (forse avremo la prima ad ottobre), la stragrande maggioranza degli italiani, la cui altezza media è di un metro e 77 centimetri, è tagliata fuori, come Rascel a suo tempo, dalla possibilità di fare il Corazziere, la costituzione corporea adeguatamente armoniosa oltre ad essere un oltraggio per i non armonici richiama le teorie lombrosiane, cavalli, cavalieri e sfarzose uniformi da parata sono una offesa per quelli che per campare 'non arrivano alla fine del mese - chiude Giovanardi -. Ma qualcuno dirà, stai scherzando? Evidentemente sì perché per quanto mi riguarda Corazzieri e Cerimoniale del Quirinale sono un patrimonio comune di cui tutti gli italiani dovrebbero essere orgogliosi. Purtroppo non scherzano quelli che con manipolazioni e grossolane mistificazioni hanno chiesto la testa del Generale Vannacci, saltando loro sì a piedi pari ogni principio costituzionale a cominciare dall'art 21 (libertà di pensiero), chiedendone a gran voce la destituzione dall'incarico o addirittura la radiazione dall'Esercito, prima ancora che nelle sedi competenti venga accertato di che cosa sia eventualmente colpevole'.