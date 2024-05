Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Idee in Comune, Castelfranco Futura e la lista Gargano Sindaco hanno ufficializzato i candidati al Consiglio comunale per le prossime amministrative a Castelfranco Emilia costruendo un progetto ambizioso e capace di unire diversi mondi: giovani ed esperti, lavoratori e imprenditori, rappresentanti del mondo dell’associazionismo e figure di riferimento delle comunità locali.Qualche dato ulteriore. Quasi un quarto – il 24% – dei candidati ha un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, e pressoché la metà dei nomi sono donne. Tra firme depositate e sottoscrizioni che non sono state consegnate perché era già stato raggiunto il limite massimo, la coalizione di Giovanni Gargano è riuscita a mettere insieme oltre duemila persone, coinvolgendo quindi poco meno del 10% della popolazione avente diritto al voto.“Il grande entusiasmo che si respira attorno all’ampia coalizione progressista e riformista – sottolinea il candidato Sindaco Giovanni Gargano – dimostra due cose: la prima è che in questi ultimi cinque anni abbiamo fatto tanto, e la seconda che nel prossimo mandato abbiamo il dovere di continuare a coinvolgere attivamente la cittadinanza. Questo anche in considerazione del fatto che tanti cittadini hanno deciso di fornire il proprio contributo durante la stesura del programma”.