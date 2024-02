Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il candidato sostenuto da Fratelli d'Italia è Rosanna Righini, volto noto della politica castelfranchese ed emiliana, già candidata capolista alle ultime regionali nella lista 'Borgonzoni presidente'.Il candidato sostenuto da Lega e Forza Italia è invece, come noto, Claudio Malavasi. Dirigente della Croce Rossa italiana ed ex vicecomandante della polizia locale, Malavasi si era proposto anche come candidato del centrodestra a Modena città, poi aveva virato su Castelfranco, forte del sostegno del Carroccio e di Forza Italia.A incidere sul braccio di ferro tra Righini e Malavasi sarà anche il quadro delle altre candidature in provincia di Modena per cercare un equilibrio che soddisfi sia i meloniani (che ieri hanno dovuto accettare il candidato leghista Federica Luppi a Concordia) che gli alleati.