Castelfranco: uccise la moglie e poi si tolse la vita, giovedì i funerali congiunti

Enzo Manzini e Maria Capitati avevano 92 e 88 anni. La donna era affetta da Alzheimer

Si terranno giovedì alle 15.30 alla Funeral Home Terracielo i funerali congiunti dei coniugi Enzo Manzini e Maria Capitati di 92 e 88 anni. Il 7 ottobre Enzo Manzini ha ucciso la propria moglie, Maria Capitati, colpendola al collo con un coltello, per poi salire lungo le scale dell'edificio e, giunto ad un pianerottolo al secondo piano, gettarsi in strada dalla finestra, uccidendosi. Una tragedia della disperazione, la donna era affetta da Alzheimer, avvenuta a Castelfranco Emilia dove la coppia ha sempre vissuto.
