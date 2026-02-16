Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelvetro: sciopero alle Ceramiche Ascot-Dom contro la chiusura

Castelvetro: sciopero alle Ceramiche Ascot-Dom contro la chiusura

Sessantanove lavoratori hanno manifestato per tutta la giornata davanti all'azienda. Mobilitazione indetta da Filctem CGIL e Fesica Confsal.

2 minuti di lettura

Sciopero per l’intera giornata di oggi, lunedì 16 febbraio, dei 69 lavoratori di Ceramiche Ascot-Dom di Solignano di Castelvetro di Modena. Previsto il presidio davanti ai cancelli per tutta la giornata

L’azione di lotta è stata indetta dai sindacati di settore Filctem Cgil e Fesica Confsal insieme alle Rsu per la decisione aziendale di sospendere l’attività produttiva a partire dai primi di marzo per carenza di commesse e fino a data destinarsi.

Questa decisione è stata comunicata all’incontro con i sindacati e le Rsu il 9 febbraio scorso. Alla richiesta se il fermo fosse solo temporaneo, non è stata data nessuna garanzia e il silenzio/imbarazzo della direzione aziendale sulle ulteriori domande della Rsu sulla possibile ripresa produttiva non ha dato nessuna certezza.

In questi mesi lavoratrici e lavoratori dello stabilimento Ascot-Dom si sono adeguati alle continue richieste aziendali di modifiche organizzative, ai processi di ridimensionamento dell’organico, hanno perso salario a causa del ricorso agli ammortizzatori sociali, hanno visto lo spostamento di attività produttiva verso l’altro stabilimento Ascot Santa Maria, nell’auspicio che questa condizione rimanesse temporanea.

A fronte delle mancate risposte e dell’incertezza per il futuro dello stabilimento, i lavoratori nell’assemblea del 11 febbraio hanno dato il mandato alle organizzazioni sindacali di proclamare lo stato di agitazione permanente, il blocco di flessiblità e straordinari e una prima giornata di sciopero per oggi 16 febbraio.

Filctem, Fesica e Rsu rimangono comunque disponibili al dialogo e a trovare una soluzione, e chiedono alla direzione aziendale di convocare un tavolo di confronto quanto prima.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'