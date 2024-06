'Cau Castelfranco in cantiere aperto, basta sprechi riapriamo il PS'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il silenzio dell'Ausl alle nostre segnalazioni e la voce dei cittadini che ogni giorno ascoltiamo ci confermano che l'insediamento del CAU al posto del Punto di Primo intervento è un errore a cui rimediare al più presto ripristinando almeno quel Punto di Pronto Intervento ora cancellato e le funzionalità di un ospedale che così rappresenta un modello di spreco e una ferita aperta nel cuore di Castelfranco. Da fiore all’occhiello dei servizi ospedalieri e di base della comunità a degradato cantiere aperto.







Purtroppo il CAU di Urgenza ha solo una parte del nome. Nella realtà è il doppione di un ambulatorio che limita anziché valorizzare, anche nella sua presenza sul territorio, il personale medico e le potenzialità di una struttura come quella dell’ospedale che noi vorremmo tornasse a diventare tale. Semplicemente perché non sarà mai accettabile avere un distretto con 80.000 persone privo di un presidio di emergenza urgenza. Un presidio vero e non solo riassunto nello pseudonimo del CAU. Perché il Cau non svolge questo tipo di funzione, come erroneamente è stato spacciato. E' chiaro che per invertire questa china che da 20 anni ha portato a Castelfranco allo smantellamento non solo del Pronto Soccorso e dell'ospedale, ci vuole una forza politica libera da condizionamenti di partito e da interessi di parte capace di opporsi con proposte concrete e nell'unico interesse per Castelfranco e del locale presidio sanitario.



Scegliere il centro destra significa essere liberi di cambiare e di migliorare per garantire quantomeno quei servizi che la politica qui da sempre al governo ha tolto”