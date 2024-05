'Cavedagna in Europa per fermare le follie green che minacciano l'Emilia-Romagna'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

insieme alla Capolista alle elezioni amministrative a Modenae il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, plaude al profilo di Stefano Cavedagna come candidato alle elezioni europee. 'Stefano Coniuga coniunga al meglio appartenenza e competenza, è capogruppo in Consiglio Comunale a Bologna e portavoce nazionale dei giovani di Fratell d'Italia. Nello stesso incarico, prima di lui, Giorgia Meloni. Mi sembra che questo dica tanto' - afferma Barcaiuolo'Il territorio emiliano e ancor di più quello Modenese è uno di quelli che subisce di più le ricadute dell'Unione Europea. In questa terra di motori la conversione elettrica suona come una bestemmia.

Provocherebbe la perdita di migliaia di posti di lavoro in tutta la filiera. Poi gli effetti sull'economia, sul comparto ceramico in particolare dove diminuisce la produzione e aumentano i costi e dove vengono imposti limiti alle emissioni cn costi elevati. Il rischio è quello di spostare la produzione in Cina o in altre parti dove non ci sono limiti o ce ne sono pochissimi, compreso quelli relativi ai diritti dei lavoratori.







Sul tema dell'agricoltura vogliamo rivedere integralmente il meccanismo dlla PAC e dl Nutriscore, che da bollini e semafori allarmanti sulla salute umana anch risetto ai nostri nostri prodotti d'eccellenza: Lambrusco, Parmigiano Reggiano, aceto balsamico sono considerati dannosi da questa Europa e come tali verrebberi spacciati nel mondo. Un danno se consideriamo la crescita dell'export dell'Emilia-Romagna. Noi abbiamo il dovere di difendere l'Emilia e tutte le nostre produzioni e questo sarà il mio impegno se eletto.

Obiettivo prioritario sarà cambiare, a partire dalla transizione ecologica, tutte queste regole che mettono a rischio il nostro economico economico sociale, territoriale'