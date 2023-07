Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fdi, ribadisce quanto già denunciato a fine giugno da Stefano Venturini, capogruppo in consiglio comunale a Cavezzo.'È stata depositata un’interrogazione parlamentare per comprendere se il Comune di Cavezzo abbia violato la normativa vigente e quindi sia applicabile lo scioglimento del Comune, come previsto dal TUEL. Nel caso fosse confermato quanto sospettato da Fratelli d’Italia, è sacrosanto che Cavezzo possa scegliere un sindaco in grado di tutelare i propri cittadini con onestà e competenza' - chiude Barcaiuolo.