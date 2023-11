Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A partire dalle 7 del mattino, grazie all’utilizzo del Targa System, installato circa un anno e mezzo fa sono stati controllati circa settecento veicoli in transito su una delle arterie più trafficate della zona.Gli agenti hanno fermato e sanzionato un cinquantenne carpigiano che viaggiava sprovvisto di assicurazione, scaduta ben sette anni fa. Non solo: l’automobilista era senza revisione della sua Mercedes da undici anni. Nei suoi confronti è scattata una sanzione da 900 euro, oltre ad una seconda, legata alla mancata revisione da 350 euro. Nel corso dei controlli sanzionato anche il conducente di un mezzo pesante risultato privo di revisione e un altro automobilista al volante di una Jaguar. Nell’ultimo caso la vettura risultava priva della necessaria revisione ed intestata a persona deceduta. In merito alla suddetta circostanza sono ora in corso accertamenti da parte del comando di polizia locale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.