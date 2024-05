Cda Fondazione Fossoli, Manuela Ghizzoni è la nuova presidente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Prende le consegne da Pierluigi Castagnetti, alla guida della Fondazione per gli scorsi due mandati.Vicepresidente è stata confermata Maria Cleofe Filippi, mentre consiglieri sono Andrea Ballestrazzi, Fabio Montella e Marco Steiner.Ghizzoni è stata assessore alle Politiche culturali del Comune di Carpi e parlamentare Pd per 12 anni.Da Statuto, al Comune di Carpi compete la nomina di tre Consiglieri (Ghizzoni, Montella e Steiner), mentre un Consigliere ciascuno spettano alla Fondazione CR Carpi e all’Associazione Amici del Museo Monumento al Deportato (rispettivamente Ballestrazzi e Filippi).'Sono onorata – dichiara Manuela Ghizzoni - di poter rappresentare la Fondazione Fossoli, una realtà importante e preziosa, a livello non soltanto italiano.

Naturalmente, se l’ente gode di attenzione e riconoscimenti a livello europeo, lo si deve all’importanza e all’unicità dei siti che è chiamata a tutelare e valorizzare, al costante lavoro di ricerca e all’instancabile opera di divulgazione che negli anni è stato portato avanti per impulso del Presidente Castagnetti, al quale vanno i miei sentiti ringraziamenti per i risultati raggiunti, così dello staff, guidato dalla Direttrice Marzia Luppi. Insieme alla Vicepresidente Filippi e ai consiglieri Ballestrazzi, Montella e Steiner continueremo a portare avanti, animati dalla passione della Memoria, ma senza mai rinunciare al rigore della storia, i valori di democrazia, libertà e umanità che proprio a Fossoli, nell’abisso del secondo conflitto mondiale e della Shoah, hanno saputo germogliare. La nostra attenzione sarà rivolta a sostenere interventi culturali per non dimenticare cosa accade quando vengono meno questi principi fondamentali, che vanno difesi, ora più che mai, in un mondo e in un’Europa in cui preoccupanti venti di guerra e odio tornano a soffiare potenti'.