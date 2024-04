Distretto ceramico, Gasparri incontra i candidati di centro-destra e rilancia su infrastrutture, energia e sicurezza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo l'incontro con il mondo industriale del distretto del segretario nazionale del partito nonché ministro degli esteri Antonio Tajani, anche la tappa del tour elettorale del senatore Azzurro, oggi, ha voluto sottolineare 'l'attenzione di Forza Italia e del governo per questo distretto. L'ascolto dei sindaci e dei candidati che auspico possano essere sindaco dal 9 giugno, è fondamentale e sono qua per questo' - ha sottolineato

Al teatro Astoria di Fiorano Gasparri ha ascoltato le istanze di Giuseppe Manfredini (candidato sindaco a Fiorano), di Francesco Menani (sindaco di Sassuolo ricandidato), Barbara Goldoni (candidata sindaco a Maranello), e Maurizio Prandi (Candidato sindaco a Formigine).



Viabilità e infrastrutture, con in primis la Bretella, valorizzazione del territorio, sicurezza, il nodo della carbon tax e il peso sui costi dell'energia e delle materie per le aziende ceramiche, vittime su vari fronti di una concorrenza al limite dello sleale e dalle conseguenze sui mercati delle crisi internazionali e delle guerre, tra i principali temi posti sul tavolo di Gasparri che ha sottolineato la soddisfazione e l'importanza di un centro-destra unito nella competizione elettorale dell'8 e 9 giugno.



I temi trattati per un distretto di importanza nazionale ed internazionale uniscono il livello locale a quello europeo.



'La vittoria del centro destra alle elezioni amministrative e all'affermazione di Forza Italia e del Partito Popolare alle elezioni europee possono portare ad una svolta importante sui grandi temi: dall'agricoltura al mercato delle auto, alla transizione ecologica. Su questo punto siamo chiari. La transizione deve fare i conti con la realtà dei territori, e prima di tutto delle imprese. Questo tema non può essere condotto con l'ideologia coma ora sta succedendo e con direttive europee lontane dalla realtà' - afferma Gasparri, che sul tema della sicurezza afferma: 'Continueremo con il rafforzamento delle forze dell'ordine e del contrasto all'immigrazione clandestina. L'aumento degli organici continuerà ma visto che il problema della sicurezza è anche legato a quello dell'immigrazione irregolare il governo continuerà da un lato con il proprio piano triennale per regolare i flussi sulla base delle esigenze dell'economia e dei comparti produttivi che chiedono manodopera e dall'altro con il contrasto all'immigrazione clandestina, e con interventi strutturali e alla radice come lo è il piano Mattei. Poi il supporto agli operatori della sicurezza. Al proposito ricordiamo che dopo anni di attesa, il 24 aprile prossimo inizierà il confronto del governo per il contratto del comparto sicurezza e difesa. Un passaggio fondamentale per garantire il giusto riconoscimento all'attività fondamentale del personale'



Nella foto, il senatore Maurizio Gasparri con i 4 candidati sindaco dei comuni del distretto ceramico, il Coordinatore provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi e il vicecoordinatore regionale Antonio Platis