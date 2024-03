Centro-destra unito: sei liste, ad oggi, per il candidato Negrini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il primo a prendere la parola è stato: “E’ un piacere essere qua e vedere una sala gremita che ci fa ben sperare. Questo è solo l’inizio di una grande cavalcata verso la vittoria dopo 79 anni di amministrazione monocolore. Noi siamo uniti e questo è il prerequisito per fare bene. Sono convinto dello scacchiere provinciale che abbiamo schierato e sono contento che il candidato per Modena sia un giovane energico, entrambe caratteristiche che servono per fare bene.

L’obiettivo è partire dalle cose piccole che sono in realtà gli aspetti più importanti per l’amministrazione. Si parte dal piccolo perché il degrado chiama degrado. Negrini avrà quindi cura della sicurezza, del decoro urbano e dei giovani, specialmente sul tema delle ‘baby gang’. Faccio a lui e a tutto il centrodestra un grande in bocca al lupo: andiamo a vincere!”, ha finito Golinelli.



Forza Italia è stata poi rappresentata dalla coordinatrice regionale, Valentina Castaldini: “Appena sono arrivata, questa mattina, ho incontrato Negrini che mi ha detto una cosa bellissima, ovvero che non mi sarei pentita di averlo scelto. Io ne sono sicura, altrimenti non lo avrei fatto; ne sono certa perché siamo arrivati a questa candidatura dopo lunghe discussioni che fanno parte della politica e della sua complessità.



I problemi sono sotto gli occhi di tutti, dalla sanità alla sicurezza alla natalità… Il racconto che viene fatto dalla sinistra, di un sistema che funziona, è cristallizzato a 20 anni fa, quindi io credo a questa sfida e abbiamo la responsabilità di indicare una strada e una identità. Sono certa che Negrini farà un’ottima campagna elettorale e io aiuterò con tutto il cuore questo candidato perché credo che questa partita sia possibile da giocare”, ha concluso Castaldini.





A fare poi gli onori di casa è stato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il modenese Michele Barcaiuolo che, tra citazioni e dichiarazioni d’amore verso Modena, ha scaldato la platea: “Qualcuno diceva che per correre veloce bisogna andare da soli e per andare lontano bisogna essere accompagnati: oggi stiamo dimostrando che Luca Negrini può andare lontano, accompagnato da tutti noi. Non era mai successo il centrodestra fosse così unito a livello provinciale e questo fa ben sperare anche per le elezioni regionali. Modena è la mia città e ho un affetto particolare nei suoi confronti, per questo la scelta del sindaco mi responsabilizzava maggiormente. Credo che Negrini sia il miglior candidato possibile e credo sia anche il miglior sindaco possibile. L’avventura, comunque vada, durerà cinque anni. Dobbiamo costruire l’alternanza che non c’è mai stata: in questa sala c’è gente capace, che ha costruito qualcosa e crede che dopo 80 anni l’alternanza possa far bene a questa città dove troppi ingranaggi sono arrugginiti e il centrodestra non ha nulla da invidiare ai principali avversari. Il declino non è un destino - ha chiosato Barcaiuolo - ribelliamoci e andiamo avanti fino alla vittoria”.





Per Unione di Centro è intervenuto il coordinatore Riccardo Bizzarri: “Mentre arrivavo, questa mattina, pensavo ad Einstein e ad un suo assistente che un giorno ha biasimato il grande inventore di aver commesso un errore, ripetendo in un test le stesse domande dell’anno precedente. Einstein allora ha spiegato che non si trattava di un errore: le domande infatti erano le stesse, ma le risposte erano diverse. Pensate ad oggi e a cosa vuol dire questo: Negrini riceverà le stesse domande da parte della città, ma darà risposte diverse; è l’unico in grado di dipingere fuori dalle righe per cambiare qualcosa. Sarà il vicino di casa che, quando lo chiami, risponde. Volete, nel 2024, andare a 30 all’ora - ha chiuso con una nota ironica Bizzarri - o a mille all’ora? Perché Negrini vi farà andare a mille all’ora”.



È stato poi il momento di Francesco Coppi, coordinatore regionale di Noi Moderati: "Ringrazio per la bellissima giornata e per la platea gremita. Cinque anni fa si era provato a fare una lista di centro per la candidatura di Prampolini e c'era anche un giovanissimo Negrini che mai avrebbe pensato di essere il condottiero della nostra campagna elettorale solamente cinque anni più tardi. Questo dimostra che i sogni esistono, perciò dobbiamo provare a tirare giù quella bandiera rossa dal Municipio. Aiutiamo Negrini a dipingere una pagina di storia".