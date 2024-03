Centrodestra, cena coi candidati sindaci di Modena e Carpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sono venuto questa sera – chiarisce Negrini – per esprimere pieno sostegno ad Annalisa Arletti, che con competenza e determinazione rappresenta una garanzia per il futuro di Carpi. Proprio come Modena, anche qui c’è bisogno di una svolta e, insieme, lavoreremo per portare il vero cambiamento di cui queste città hanno bisogno'.Presenti anche i segretari e responsabili dei partiti di coalizione: Federica Carletti di Fratelli d'Italia, Giulio Bonzanini della Lega, Massimo Barbi di Forza Italia e Giacomo Albicini di Noi Moderati. E ancora il segretario provinciale Lega Caterina Bedostri, insieme al consigliere modenese Giovanni Bertoldi.



A chiudere la serata Annalisa Arletti, candidato sindaco a Carpi per il centrodestra.

'Ciò che ha reso ancora più significativo l’evento di questa sera – dichiara Arletti – è stata la partecipazione attiva di tanti cittadini desiderosi di contribuire al futuro della nostra città. Ringrazio tutti coloro che, partecipando, hanno testimoniato il vivo interesse e l'entusiasmo della comunità nei confronti delle prossime elezioni amministrative'.

'Incontrare persone provenienti da tutto il tessuto sociale di Carpi – prosegue Arletti – e avere l’opportunità di dialogare con loro è il miglior modo per prepararsi all’inizio della campagna elettorale. Siamo pronti a scrivere insieme una nuova pagina della storia di questa città, unendo le forze di tutti coloro che credono in un futuro migliore per le nostre famiglie e per le generazioni a venire. Continueremo a lavorare con impegno e determinazione, sempre al servizio del bene comune e della crescita di Carpi'.

Nel corso della serata, il sindaco di Poggio Rusco ha sostenuto il centro-destra carpigiano nella battaglia su Aimag. 'È fondamentale – sottolinea Zacchi – che Aimag resti pubblico: la sua privatizzazione potrebbe avere conseguenze disastrose. Non possiamo permettere che la comunità di Carpi perda un’azienda pubblica che fornisce servizi essenziali permettendo, tra l’altro, tariffe vantaggiose per i cittadini che ne usufruiscono'.