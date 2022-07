Il testo copiato verrà automaticameTransizione ecologica non sia la l'alibi per stare fermi

, il segretario provinciale CGIL di Modena Daniele 10 fautocritica sul ruolo dei sindacato ma soprattutto della politica abbiamo una grande responsabilità a gestire questa transizione dobbiamo sapere dove stiamo andando e Quali conseguenze avrà la digitalizzazione i cambi dei paradigmi della produzione sul tessuto industriale ci sembra che la politica fatichi a trovare le risposte e ad avere una visione di prospettiva noi dobbiamo essere da pungolo in tutto questo la transizione va gestita e guidata non subita.. In questa prima parte abbiamo visto che ha penalizzare sono i giovani e la componente femminile noi dobbiamo dare delle risposte in questo senso intervista doppia della pressa a orfello segretaria Ires Emilia Romagna la fotografia dell'economia Modenese e il commento politico del segretario provinciale della CGIL Daniele 10nte visualizzato qui