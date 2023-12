Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Però non possiamo restare in silenzio, perché la loro colpa è quella di immaginare un mondo più giusto, dove la solidarietà è ancora un valore, un mondo dove la Chiesa è accanto agli ultimi e dove non si lascia morire in mare chi scappa da guerre e crisi climatica - continuano i sindacalisti -. L’Arcivescovo di Bologna è sempre stato accanto alle lavoratrici e ai lavoratori di Bologna, ogni volta e ovunque ci sia stato bisogno. Davanti ai cancelli delle fabbriche così come dal Palco del 1 Maggio. A lui si deve Insieme per il Lavoro. Senza la sua autorevolezza anche una importante manifestazione come quella di qualche giorno fa per la Pace in Palestina e Israele non sarebbe stata possibile. Ci sembrava giusto ricordarlo a tutte e tutti'.