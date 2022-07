Chiusura ponte s.ambrogio

Prosegue il dialogo tra Anas (Gruppo FS Italiane) e gli Enti istituzionali e territoriali competenti in merito al programma di attuazione dei lavori di manutenzione programmata del ponte Sant’Ambrogio, lungo la SS 9 “via Emilia”.Nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio, si è infatti riunito – in modalità telematica – il Comitato Operativo per la Viabilità, coordinato dal Viceprefetto Vicario, alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Modena, dei comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario sul Panaro, della settore Infrastrutture della Regione Emilia Romagna oltre ai rappresentanti della Sezione Polizia Stradale di Modena e della Società Autostrade per l’Italia.L’importante intervento di manutenzione di cui sarà oggetto il ponte, realizzato nel 1790 e lungo circa 90 metri, rientra nel più ampio progetto – sviluppato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) con decreto del 3/1/2020 - di messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione a quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel Bacino del Po.Il ponte, posto al km 143,150 circa della strada statale 9 “via Emilia” a sud-est della città di Modena, costituisce il collegamento tra il comune di San Cesario sul Panaro e Bologna. Nel corso dell’incontro Anas ha confermato che le analisi dei dati di traffico evidenziano un maggior flusso riconducibile al pendolarismo scolastico e lavorativo con un conseguente calo dei veicoli in transito durante il periodo di esodo estivo.Come convenuto nel corso della riunione, anche approfittando del periodo di minimo traffico che normalmente si registra nei giorni immediatamente successivi a ferragosto si darà prioritario corso alle lavorazioni afferenti la carreggiata stradale con la finalità di evitare ulteriori disagi per l’utenza nel prosieguo dei lavori.A tal fine Anas unitamente all’impresa affidataria dei predetti lavori ha programmato le suddette attività da martedì 16 a lunedì 22 agosto preservando il sabato e la domenica.Più specificatamente dal 16 al 19, per l’esecuzione di opere marginali alla piattaforma stradale, sarà garantita la circolazione in entrambe i sensi di marcia su corsie ristrette mentre dalle ore 22 di domenica 21 alle ore 18 di lunedì 22 agosto si attuerà la chiusura totale della carreggiata per eseguire le lavorazioni attinenti all’impermeabilizzazione e pavimentazione. L’istituzione della temporanea chiusura al traffico del ponte Sant’Ambrogio, precedentemente non programmata, è risultata preferibile rispetto al regime di senso unico alternato della durata di 10 giorni che provocherebbe un condizionamento maggiore al traffico.Ogni modifica alla viabilità che si renderà necessaria, sarà condivisa in piena sinergia con gli Enti territoriali e sarà comunicata all’utenza con congruo anticipo mediante una campagna informativa dedicata.Prosegue inoltre in piena collaborazione e sinergia, il dialogo volto ad esaminare, insieme agli Enti territoriali e Forze dell’Ordine competenti, la fattibilità delle viabilità alternative per minimizzare più possibile l’impatto del cantiere relativo al secondo stralcio di interventi, per cui non è ancora possibile stimare un periodo di avvio dei lavori.