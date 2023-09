Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dal tema ambientale passando per quello energetico, dal tema della immigrazione a quello delle politiche di genere.Il generale Vannacci a Modena affronta i temi del suo libro a 360 gradi, davanti a una sala colma e centinaia di persone impossibilitate ad entrare. Incalzato da Francesco Baraldi, il generale descrive il suo concetto di 'normalità', sottolineando come quelle che sino ad ieri erano posizioni finanche banali, ora sono divenute rivoluzionarie.'Per essere ambientalisti occorre essere ricchi - afferma Vannacci -. Solo gli stati ricchi infatti possono permettersi la cosiddetta transizione energetica, mentre quelli più poveri si concentrano sulla sopravvivenza e non sulle politiche green'. Anche sul tema della immigrazione Vannacci ribalta il concetto del 'fenomeno inevitabile'. 'Se fosse evitabile - afferma Vannacci - non ci sarebbero paesi civili come Giappone e Australia che attuano politiche precise per fermare l'immigrazione'.