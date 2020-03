Classifica rifiuti zero: trionfa Aimag ed i 'suoi' comuni dell'Area Nord

L'area nord della provincia di Modena, comprendente i comuni dove la raccolta e la gestione dei rifiuti è a guida Aimag, trionfa ancora una volta e sempre più nella classifica stilata dalla Rete regionale rifiuti zero. Nel 2019, su 331 comuni dell'Emilia-Romagna, In Emilia-Romagna, nel 2018, sono 3 i Comuni sopra i 25.000 abitanti a scendere sotto i 100 kg di rifiuti da avviare a smaltimento per ogni residente: Fidenza, Castelfranco Emilia e Carpi.



Un risultato importante per la provincia di Modena. Due comuni modenesi sui 'nuovi' tre in regione, sopra i 25.000 abitanti, si aggiungono infatti agli altri comuni della provincia di Modena (sia sotto i 5000 abitanti sia dai 5.000 ai 25.000), che in questi ultimi anni sono risultati tra i più virtuosi in Emilia-Romagna, nella classifica di Legambiente sulla quantità di rifiuti avviati a smaltimento. Comuni che risultano quelli in cui cittadini hanno prodotto la minor quantità di rifiuti indifferenziati, con valori molto al di sotto della media dei comuni della regione (229 kg/abitante annui a smaltimento).



Il primato per i piccoli Comuni (sotto i 5.000 abitanti) va a Mezzani (PR) con 51,3 kg/abitante a smaltimento che sposta in terza posizione Camposanto (MO) (il primatista dello scorso anno). Al secondo posto si posiziona Bastiglia (MO) con 51,8 kg/abitante. Anche qui due comuni su tre della provincia di Modena nelle prime posizioni della classifica regionale



Per i Comuni di medie dimensioni (tra i 5.000 e i 25.000 abitanti) il Comune di San Prospero (MO) guadagna il primato con i suoi 41,7 kg/abitante a smaltimento con San Felice sul Panaro (MO) che si posiziona secondo con un risultato comunque eccezionale di 50,5 kg/abitante.



Tra i Comuni sopra i 25.000 abitanti il primo premio va per il secondo anno consecutivo a Carpi (MO), con uno smaltimento pro capite pari a 69,3 kg/abitante con Castelfranco Emilia (MO) che si piazza secondo con 71,7 kg/abitante di rifiuti avviati a smaltimento.



Carpi ed i 'piccoli' dell'area nord trainano, il capoluogo Modena, 'zavorra' dell'intero sistema



In questo quadro sempre più positivo, il capoluogo della provincia, Modena, segna per contro un primato negativo. Con i suoi 269,4 chilogrammi indifferenziati prodotti per ogni abitante, Modena non solo traina al ribasso la provincia di Modena, ma registra una produzione superiore anche alla media regionale. Trainando sia in termini relativi che assoluti, al ribasso, sia i risultati del modenese che dell'intera regione. I comuni come Modena, che rimangono fortemente staccati con smaltimenti pro capite sopra i 250kg/anno 'costituiscono di fatto - si legge nel report Legambiente - una zavorra rilevante rispetto alle performance della regione'.



Nel raffronto tra le province, oggi sono quelle di Parma, Ferrara, Reggio Emilia, assieme alla bassa modenese (dove la gestione dei rifiuti è affidata in gran parte ad Aimag e Geovest), le aree con le esperienze più avanzate. Modena e le aree sud della provincia (gestite in prevalenza da Hera), per contro, quelle tra le più arretrate in relazione al parametro dei rifiuti indifferenziati da smaltire



I grandi gestori in regime frenano innovazione e sviluppo



Certamente sull’innovazione del sistema, basato sull'economia circolare, e verso l'obiettivo di produrre meno rifiuti da smaltire in discarica o in inceneritore, grazie ad una raccolta differenziata di qualità collegata ad investimenti sul riciclo, 'sta pesando - afferma il rapporto Legambiente - il tema delle gare di affidamento, che scontano grandi ritardi, diventando motivo per le aziende in regime di proroga per non attuare modifiche strutturali. Una situazione che di fatto determina un rallentamento del processo definito dal Piano regionale rifiuti e della Legge Regionale 16/2015 sull’economia circolare. Un rallentamento che nel 2020 potrebbe configurarsi come un mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.



'Non è un caso dunque che – a livello di gestori – le prestazioni migliori si registrano in territori serviti da aziende di dimensioni limitate e saldamente sotto il controllo dei Comuni. I bacini di Aimag (di cui fa parte Carpi) Sabar e Geovest (e San Donnino Multiservizi) hanno infatti già centrato gli obiettivi di Piano su Raccolta Differenziata e smaltimenti, con Aimag e Clara che hanno già tutti i propri comuni avviati a tariffa puntuale'. Lontani da questi obiettivi, soprattutto in provincia di Modena, prevalentemente i comuni gestiti da Hera. Una provincia, quella modenese, che non a caso, ha il più grande inceneritore della regione che, forte della sua unica enorme linea che non può scendere sotto una grande quantità di rifiuti, da anni ben oltre a quello che sarebbe il fabbisogno provinciale, continua ad incenerire rifiuti urbani e speciali (compreso grandi quantità di plastica), al ritmo di 220.000 tonnellate all'anno. Andando ad incidere con le proprie emissioni (come più volte verificato da report e diagrammi), direttamente sui comuni virtuosi dell'area nord capaci di risultati, simili a quelli registrati a Forlì con l'ingresso del gestore Alea, che sarebbero già in grado di avviare allo spegnimento, per 'morte' naturale, l'inceneritore. Come, sempre non a caso, con una raccolta differenziata puntuale e di qualità unità ad un forte investimento. Obiettivo che sempre non a caso, il comune di Modena ed Hera, hanno spostato al 2034.

Il 31 gennaio 2018 a Nonantola sono stati premiati 5 Comuni della Provincia di Modena che hanno raggiunto un

eccellente nel raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata. In questi comuni, grazie a un efficace sistema di raccolta differenziata, ogni cittadino ha prodotto meno di 100 kg/anno di rifiuti urbani indifferenziati, ovvero rifiuti che nella quasi totalità finiscono nell'inceneritore. I comuni sono Novi di Modena (su 432 kg/a totali prodotti a persona solo 55 kg/a sono indifferenziati e primo posto in regione!), Medolla (60kg e secondo posto), Soliera (62kg e terzo posto), Carpi (78kg e quarto posto), Nonantola (95kg e ottavo posto in regione).



'Un ottimo risultato - commenta Sandra Poppi del Comitato Salute e Ambiente di Modena - anche perché uno degli scopi/risultati della raccolta differenziata è diminuire le quantità di rifiuti inceneriti, meno problemi di inquinamento e salute e più sostenibilità ambientale. Ma sarà davvero così a Modena?

L’intera Provincia di Modena ha circa 700.000 abitanti, su cui si sta via via allargando il sistema di raccolta porta a

porta (PaP nella tabella) che permette quei risultati di differenziata e di adeguamento alla Legge Regionale 16/2015 sulla riduzione della produzione dei rifiuti ed economia circolare.

Simuliamo che, come previsto dalla legge regionale, entro il 2020, tutti i comuni della Provincia riescano ad ottenere il risultato medio di raccolta differenziata dei 5 Comuni premiati, quindi si producano in media 70 kg/anno di rifiuti indifferenziati. Su 700.000 abitanti totali rimangono 49.000 tonnellate anno di rifiuti indifferenziati da smaltire/incenerire. Invece, ad esempio, nel 2016 si sono bruciate 212.242 t, più di 5 volte tanto,

Di cui ben il 40% (86.582 t) provenienti da fuori provincia'

L'esponente del Comitato Salute e Ambiente di Modena sottolinea come 'negli anni, il quantitativo di rifiuti bruciati nell’impianto di Modena è sempre aumentato, nonostante il progredire della raccolta differenziata.

L’aumento del totale incenerito è dovuto esclusivamente all’arrivo sempre maggiore di rifiuti extraprovinciali.

Infatti una volta raddoppiato l’inceneritore è iniziato l’import di rifiuti da fuori provincia, visto anche il miglioramento della nostra raccolta differenziata. Contraddiccendo in toto le affermazioni e impegni del 2005 che definivano l’inceneritore appena sufficiente per i bisogni provinciali.

Le ceneri e polveri rimanenti dai rifiuti bruciati oggi dall’inceneritore, sono circa 55.000 t/a e superano la quantità di rifiuti bruciati se quest’ultimo fosse riservato ai soli rifiuti modenesi con la raccolta differenziata come nei comuni virtuosi della Bassa (Novi, Medolla, Carpi, Soliera e Nonantola), ovvero i 49.000 t/a. Oltretutto ceneri e polveri sono rifiuti speciali tossico-nocivi di difficile e costoso smaltimento.

Questo crea una grossa contraddizione tra il lodevole impegno con eccellenti risultati nella raccolta differenziata e il mancato corrispettivo in temini di diminuite emissioni inquinanti.

Anche in questa occasione riemerge la miope previsione nel voler raddoppiare a tutti i costi (circa 10 anni fa) l’allora inceneritore cittadino portandolo da 120.000 t/a a 240.000 t/a autorizzate, invece di procedere ad una convinta raccolta differenziata su larga scala ed alla realizzazione di centri di recupero, riciclo e trattamento a freddo dei materiali.



A conferma di questo, dall’attivazione del raddoppio (nel 2010), la quantità di rifiuti provinciali non ha mai superato quella del vecchio impianto, le 120.000 t/a.

Con lo 'Sblocca Italia' gli inceneritori sono diventati impianti strategici

Con l’art. 35 del DL 133/2014, denominato “Sblocca Italia” che definisce gli inceneritori impianti strategici che devono essere utilizzati a pieno regime e con il Piano Regionale dei Rifiuti che recepisce tale norma in toto, 'continua - prosegue Sandra Poppi - la coda, giorno e notte, di camion che trasportano rifiuti in via Cavazza. Chiederemo anche la relazione sul funzionamento dell’impianto, le autorizzazioni, le quantità e qualità di rifiuti inceneriti nel 2017 e di quale provenienza.

La raccolta differenziata va fatta e fatta bene, ma con altrettanto impegno dobbiamo chiedere conto ai decisori

politici di queste contraddizioni per cercare di uscire velocemente dall’era degli inceneritori'

Un inceneritore che viene spento senza dovere riaprire le discariche. Un inceneritore che, anzi, si spegne perché non ha più il carburante per andare avanti. Che in una macchina potente come quella a marchio Hera di via Cavazza, a Modena, significa centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti indifferenziati urbani e speciali bruciati ogni anno. Plastiche comprese. Una utopia ambientalista? No, soltanto un modo diverso e virtuoso di gestire il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti. Diverso da quello che fino ad ora è stato applicato da Hera a Modena con l'Ok dei Comuni (Modena il socio principale) che ne fanno parte. Dove il continuo spazio temporale ed economico tra chi gestisce la raccolta ed il business dello smaltimento e dell'inceneritore è controllato dallo stesso gestore. Che guadagna dalla raccolta, dallo smaltimento all'inceneritore e dall'energia elettrica da questo generata, rivenduta totalmente al gestore nazionale.Una situazione, quella attuale, che sicuramente ha inciso sul mancato sviluppo, a Modena, del sistema circolare nella gestione dei rifiuti, obiettivo anche del Piano Regionale sui rifiuti. E forse anche per questo Modena (a differenza di realtà come quella di Carpi o San Felice premiata come comune virtuoso in cui si applica il modello Aimag con porta a porta e tariffa puntuale), l'aumento della raccolta differenziata procede a rilento rispetto all'obiettivo del 70% entro il 2020, così come il porta a porta (limitato ora ad alcune aree della città), così come non procede come dovrebbe la produzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite, ancora altissima rispetto agli obiettivi previsti.

Ed è in questo contesto che un modello già applicato in realtà non certo lontane anni luce come quella di Forlì o del vicino Veneto, che consente in nemmeno 5 anni, nel tempo di un mandato di Sindaco (posta la volontà politica di farlo), di arrivare alla riduzione anche del 90% dei rifiuti indifferenziati generati da una raccolta tradizionale stradale e spegnere l’inceneritore, facendolo morire 'di fame'. Lo hanno dimostrato gli esperti Paolo Contò, Direttore generale di Alea ambiente Spa di Forlì (foto) e Natale Belosi, coordinatore rete rifiuti Zero Emilia Romagna, nella serata organizzata da WWF Emilia Centrale presieduta da Sandra Poppi, alla sala Ulivi, alla presenza dei candidati sindaco modenesi, chiamati alla sfida del modello verso rifiuti zero



Tale sistema, grazie anche alle nuove tecnologie negli impianti di riciclo, consentirebbe di arrivare a percentuali di scarto inferiori a quelle prodotte dall’inceneritore che per questo andrebbe ad esaurire la sua funzione.



'A Forlì, dove fino al 2016 il servizio era gestito da Hera, su una popolazione di 180 mila abitanti (paragonabile a quella della sola città di Modena, ndr), la quantità di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento (quota composta da rifiuti indifferenziati, scarti della raccola differenziata e differenziata da avviare a smaltimento), si aggirava intorno alle 71 mila tonnellate, da avviare all'inceneritore' - illustra Natale Belosi. 'Con il passaggio da Hera ad Alea e l'introduzione di un nuovo modello di gestione della raccolta, la quantità di rifiuti da avviare all'inceneritore è passata in nemmeno tre anni, dal 2016 ad inizio 2019, dalle 71 mila alle 24 mila tonnellate. Che continuando con l'applicazione del modello saranno, secondo previsioni realistiche, circa 16.000 tonnellate nel 2021 e meno di 8 mila nel 2022, ovvero 9 volte meno, il 90% per cento in meno. ciò significa che con questo sistema applicato e diffuso a livello regionale, non avremmo bisogno di otto inceneritore, nemmeno di sei, nemmeno di due e nemmeno di uno, perché questi non avrebbero più nulla da bruciare. Inoltre la percentuale di scarti da stoccare in discarica sarebbe comunque minore di quella che, con grande impatto ambientale, produce l'inceneritore. Ma non è tutto. L'anidride carbonica generata dall'inceneritore sulla base delle 70 mila tonnellate (nel caso di Forli), bruciate (il solo grande impianto di Modena ne brucia in media 220.000 all'anno), passerebbe dalle 46.000 tonnellate emesse in atmosfera, alle 5.000 circa'

Fatti e modelli replicabili. Un obiettivo - dicono gli esperti invitati alla conferenza pubblica - raggiungibile anche grazie alle nuove tecnologie nella differenziazione e nel riciclo anche degli scarti indifferenziati, ma soprattutto ad una responsabilizzazione della popolazione nella minore produzione all'origine dei rifiuti (p.e. pannolini riciclabili). Alla fine del processo a pieno regime, raggiungibile in cinque anni, non ci sarebbe più materiale per alimentare gli inceneritori. Nemmeno uno degli otto presenti. Anche in una ipotesi di riduzione, quello di Modena, per capacità e bacino territoriale coperto, sarebbe probabilmente l'ultimo 'a morire'.

Gianni Galeotti