'Nonostante i ritardi nella consegna dell’elenco danni per ottenere adeguati risarcimenti a seguito della terribile ondata di maltempo del maggio scorso, la Giunta Bonaccini aveva dimenticato di inserire numerosi comuni montani della provincia di Modena' - spiega Barcaiuolo.'Fortunatamente la lungimiranza del Governo e la volontà di aiutare tutte le famiglie e imprese danneggiate, ha fatto sì che lo stanziamento di aiuti fosse destinato alle intere provincia e non a singoli comuni. Pertanto, anche la montagna modenese avrà i fondi per la ricostruzione che merita. Il Ministro Musumeci sta agendo nell’interesse dell’intera Regione Emilia-Romagna, nonostante qualche amministratore PD abbia preferito inserire nell’elenco opere danneggiate da carente manutenzione, escludendo la montagna modenese che realmente necessitava dei risarcimenti' - chiude Barcaiuolo.