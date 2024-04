Con le elezioni si moltiplicano le inaugurazioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sempre settimana scorsa a Mirandola, con un presidente della Regione che negli ultimi due anni non si era fatto vedere nemmeno su invito dei cittadini ed amministratori, almeno per comunicare e soprattutto spiegare la chiusura del punto nascita o il mancato rientro dei letti della chirurgia, e che è riapparso per visitare un cantiere di fatto ancora aperto, e che doveva chiudere un anno fa, della nuova Casa della Comunità. Non a caso anche l'appuntamento, anziché inagurazione e apertura della Casa della Comunità è stato titolato 'verso' la Casa della Comunità. Stessa cosa, nello stesso giorno, a Vignola. Presidente di Regione che insieme ai rispettivi sindaci PD, aprirà la serie di inaugurazioni della settimana. Si inizia martesì con l'inaugurazione dei nuovi Cau dell'ospedale di Carpi e del Policlinico di Modena



Lunedì 8 aprile:

- Modena ore 10,30: il sindaco di Modena invita i giornalisti a seguire il sopralluogo al Parco XXII aprile per visionare punti luce, arredi installati di recente e il cantiere aperto per il rifacimento dei campetti da calcio

- Modena ore 15: Il sindaco di Modena presenta la statua donata al comune dalla vedova dell'Ing.Mauro Forghieri



- Vignola il sindaco Emilia Muratori presenta il progetto di rigenerazione il progetto di rigenerazione urbana dell’ex mercato e della stazione dei treni



Martedì 9 aprile:

Ore 9, inaugurazione alla presenza del sindaco e del Presidente della Regione del Cau di Carpi

Ore 11, inaugurazione alla presenza del sindaco e del Presidente della Regione al Cau di Modena (Policlinico)