Hanno portato i loro saluti i colleghi dei partiti della coalizione Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, Guglielmo Golinelli della Lega e Manuela Spaggiari

Tanti i temi nazionali affrontati: dall'abolizione del reddito di cittadinanza, al Piano Mattei per l'Africa, all'accordo con l'Albania, alla Legge di Bilancio in procinto di approvazione, alle varie dinamiche di politica estera.

Stefano Cavedagna, capogruppo di FdI in consiglio comunale a Bologna ha affrontato nello specifico temi comunitari in vista della sua probabile candidatura alle prossime elezioni europee.



Coordinatore provinciale è stato confermato Ferdinando Pulitanò: 'Una grande emozione vedere la sala gremita di sostenitori. In soli dieci anni siamo cresciuti in maniera esponenziale fino a diventare il primo partito in Italia. Fratelli d'Italia ha dimostrato e continua a dimostrare di avere una base solida e valori importanti su cui regge la nostra azione politica'.