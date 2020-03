L': non ci saranno più singole zone rosse, ma tutti gli spostamenti saranno possibili solo per necessità, per lavoro o per motivi sanitari.Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi per illustrare i termini di un provvedimento nato dalla dichiarata consapevolezza nell'escalation del contagio. Un decreto che lo stesso Conte ha nominato Io resto a casa, che richiama la campagna portata avanti in queste ore da numerosi artisti del mondo della musica. Un provvedimento che estende di fatto le misure nelle zone cosiddette arancioni (come parte dell'Emilia-Romagna e la provincia di Modena), all'intero territorio nazionale. Il decreto punterà a disincentivare le aggregazioni. 'Sono norme più stringenti per tutelare la salute di tutti i cittadini', dice il premier che aggiuge che queste norme saranno contenute nel decreto che verrà pubblicato stasera ine che entrerà in vigore da domattina.