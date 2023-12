Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Esso evidenzia un messaggio di guerra trasmesso proprio quando in seguito agli assalti nei kibbutz in Israele, invece di trovare una soluzione congiunta per fermare l'innesco di un nuovo conflitto, la risposta è stata quella di radere al suolo la Palestina partendo da Gaza, colpendo indistintamente tutti, uomini, donne e bambini innocenti, nel silenzio pressoché totale delle istituzioni. E mentre in Donbass, regione martoriata, la guerra sembra non avere fine - afferma Marco Meschiari di 3V Modena -. Un messaggio di questo tipo ha la stessa incongruenza del “mandare le armi in Ucraina per favorire la pace”. Sembra di vedere rinascere il 'bipensiero' orwelliano: la guerra è pace. Poco importa che sia stata tolta la bandiera di Israele e sostituita con la scritta “pace”, perché il messaggio di violenza rimane comunque vivo e visibile. Sia saggio signor sindaco, rimuova o copra questo messaggio di morte e metta dei fiori, o delle sagome di cartoni animati per i bambini al suo posto, in modo che i bambini possano ridere quando passano dalla piazza'.