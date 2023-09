Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una situazione di estremo degrado sociale, che è diventato anche urbano e che sta rovinando la vita ad un intero quartiere. Il Comune, direttamente coinvolto nell’accoglienza delle persone alloggiate all’interno del noto stabile, deve affrontare e risolvere la situazione una volta per tutte. Per garantire la sicurezza di tutti, compresi ovviamente anche coloro che rispettano le regole'. Dopo gli episodi di cronaca registrati all'interno e nell'area dell'edficio che da anni ospite, con gestione direttamente comunale o attraverso il sistema di accoglienza della prefettura, stranieri e persone senza fissa dimora, il Capogruppo Forza Italia Giacobazzi deposita una nuova interrogazione dopo quella presentata alcuni mesi per episodi di spaccio e degrado che avevano visto protagonisti anche minori.'Nei mesi scorsi, a seguito dei numerosi fatti di cronaca legati allo spaccio gestito da stranieri, anche minori accolti e presenti all’interno e di recente dall’accoltellamento tra due stranieri, avevo chiesto di fare chiarezza sulla situazione e interventi efficaci, anche con interrogazione. L’Amministrazione non ha fatto ciò che doveva fare e ci troviamo punto e a capo, anzi peggio. Perché a quanto pare, su quello stabile, e sugli stranieri accolti, non c’è nessun controllo. Gli stranieri entrano, escono, spacciano, bivaccano e scorrazzano pericolosamente in tutto Villaggio Zeta in assoluta libertà e impunità. E questo è intollerabile. Il sindaco venga in consiglio spieghi chi c’è e cosa succede all’interno di quel palazzo che da studentato è diventato tutt’altro e dice che cosa intenda fare affinché la legalità ed il decoro siano ripristinati'.