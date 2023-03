Covid, all'hub di via Minutara l'emergenza continua, uso prorogato al 30 giugno e oltre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Più che alla fine dell'emergenza Covid, leggendo l'atto dell'Ausl con il quale il 10 marzo scorso è stato esteso l'utilizzo in comodato d'uso gratuito dall'area militare dell'ex caserma Setti per le attività legate al contrasto al Covid, sembrerebbe trattarsi di una preparazione ad una nuova. Non solo l'Ausl chiede ed ottiene la proroga fino al 30 giugno nell'utilizzo degli spazi attivati per gestire la vaccinazione di massa e i tamponi, ma ha il via libera anche all'utilizzo di ulteriori due hangar rispetto a quelli fino ad ora utilizzati oltre alla gestione della centrale elettrica di bassa e media tensione 'per fornire - si legge dal documento - ulteriore potenza di carico, per alimentare, in sicurezza, gli spazi dalla stessa fino almeno fino al 30 giugno 2023'.



Una data presa a riferimento nella premessa del documento anche rispetto alla scadenza della deroga data dal governo alla sospensione delle sanzioni agli ultra 50enni che non avevano ottemperato a pieno l'obbligo vaccinale. Un obbligo che una volta menuto meno, ha portato anche la maggior parte dei sanitari Ausl (nonostante le disposizioni ministeriali li indicassero ancora all'interno delle categorie esposte al pari dei fragili e quindi da sottoporre alla seconda e alle successive dosi booster), a rimandare o a rifiutare la somministrazione la quarta dose.

Fatto sta che l'Ausl di Modena, come ci si sarebbe potuti aspettare con la fine dell'emergenza Covid, con la fine dell'obbligo vaccinale, non solo non ha ridotto spazi e funzioni nell'hub, ma sta predisponendo la loro espansione e il loro potenziamento. Come se l'emergenza fosse tutt'altro che conclusa. Anche perché c'è un altro elemento che spinge a pensarlo, ovvero l'intento di proseguire con questo nuovo assetto oltre al termine del 30 giugno.

Leggendo il documento del 10 marzo scorso viene sancito che 'i due Enti (Ausl e demanio, ndr), dichiarano sin da ora la propria intenzione di proseguire il proficuo rapporto di collaborazione oltre la data prevista di termine del presente contratto (30 giugno 2023) individuando, di concerto, il più opportuno istituto giuridico da adottare per regolare i rapporti patrimoniali per utilizzare gli spazi della Ex-Caserma Setti'. Tradotto, rendere stabile questo utilizzo anche in futuro. Quasi come ci si stesse preparando ad un nuova emergenza.



Gianni Galeotti



Nella foto (2022) persone in fila per il tampone nell'area di via Minutara a Modena