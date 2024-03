Espansione CPC, un rione in pacifica rivolta: 'Ignorata la comunità locale, si cambi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il progetto, così come è stato presentato (sotto il video della presentazione dell'Assessore all'Urbanistica Anna Maria Vandelli), andrà a sacrificare spazi verdi già carenti, e non garantisce la salute dei cittadini. L’amministrazione comunale deve capire che la nostra zona è già sovraccarica di attività artigianali, industriali e di servizi, tra cui Seta ed Hera, e paga già un grosso sacrificio a livello di impatto ambientale, con una situazione di polveri sottili ad alti livelli'Con queste parole, i cittadini del Rione Sant’Anna hanno deciso di esprimere il loro disappunto rispetto sia il merito dell'espansioe industriale ma anche il metodo che, a loro dire non li ha mai coinvolti.

Alcune sere fa la presentazione ufficiale da parte dell'amministrazione, alla città (nel video la presentazione alla stampa), del progetto di espansione dell'area produttiva che si estende lungo l'asse di via delle Suore, a Modena. 'Il rione, specifica il comitato, è classificato, nelle carte progettuali, come zona ar0gianale/industriale a bassa densità residenziale, senza tenere conto della

presenza di due Peep, della scuola elementare, di un impianto sportivo molto frequentato e di 310 famiglie alle quali l'amministrazione - si legge in una nota - dovrebbe accordare massima priorità per quanto riguarda la loro salute. Crediamo inoltre che questotto progetto ci isoli fortemente inglobandoci nostro malgrado in una realtà industriale indesiderata'. Da qui le richieste:



1. Modifiche alla viabilità: rivedere il proge o di parziale chiusura di Via del Tirassegno. Vietare il

passaggio per i mezzi pesan0 priva0 su Strada Sant’Anna davan0 alle Scuole Elementari.



2. Sviluppo di spazi Verdi e di aggregazione: Sono anni che lamen0amo la carenza di aree verde e di

luoghi di aggregazione per giovani e adulti. Mancano nel rione aree dedicate, dove i nostri bambini e

adolescen0 possano svolgere a2vità spor0ve e di svago. Dotare la pista ciclabile Sant’Anna-Villanova

di illuminazione ne consen0rebbe un u0lizzo completo.



3. Blocco di altri sviluppi industriali nell’area: Vogliamo la garanzia che non ci saranno più espansioni

industriali nel nostro territorio e che gli impian0 industriali ora presen0 non abbiano mire di ulteriori

incremen0 di superficie.



4. Eliminazione dei Rumori: Solleci0amo l'eliminazione delle fon0 di disturbo sonoro causa0 dalle a uali

lavorazioni industriali a pochi passi dalle nostre abitazioni. Problemi discussi ampliamente con il

sindaco e i dirigen0 delle due aziende nell’assemblea di martedì 5 Marzo.



5. Eliminazioni degli Odori sgradevoli: Sempre più spesso i residen0 del rione lamentano intensi e

sgradevoli odori di plas0ca bruciata, con alcune segnalazioni di irritazione agli occhi. Al momento

s0amo monitorando tali episodi per comunicarli ad ARPA per le dovute verifiche.



6. Controlli sulle emissioni in atmosfera: Chiediamo che i controlli sui camini dell’impianto industriale

che presentano emissioni di sostanze chimiche , vengano eseguite non solo in autocontrollo, ma anche

da un ente esterno almeno ogni 6 mesi ( non 1 volta all’anno) e che i risulta0 vengano resi pubblici.



7. Indagine epidemiologica su un campione di cittadini.



8. Realizzazione degli oneri compensa/vi promessi nel proge-o CPC per il rione:

8.1. Realizzazione di zona di quiete scuola Anna Frank

8.2. Riqualificazione cor0le scuola

8.3. Interven0 di forestazione urbana e realizzazione aree verdi

8.4. Riqualificazione parco angolo via delle Suore /Sant’Ann