Cra Modena: 'Accellerare sul piano per nuove strutture, con attenzione a servizi e domiciliarità'

Chiaro è che per affrontare il problema è necessario un approccio su più livelli, come da anni ribadito dal Movimento 5 stelle. Non solo limitato alla creazione di posti in struttura ma, in parallelo, e sfruttando anche le nuove tecnologie, sull’aumento della qualità e della quantità delle prestazioni domiciliari. Considerando la CRA come ultima e una soluzione e non come unica soluzione.

Il Movimento 5 stelle di Modena propone quindi di accelerare il piano di realizzazione delle nuove Cra, strutturare un piano per l’adeguamento di ambienti e servizi di quelle già esistenti agli attuali profili della Terza età, con particolare riguardo a specifici servizi per demenze e malattie degenerative, ma non solo.

È necessaria anche una rete di protezione domiciliare, che assicuri sostegno, anche economico, a coloro che debbono accudire anziani a casa. Azioni che non solo possono prevenire l’isolamento ma anche il ricorso alla Cra da considerare come una tra le soluzioni possibili e non come unica soluzione”



Gruppo Movimento 5 stelle Modena